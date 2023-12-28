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Lazio - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Lazio ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lazio - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:01 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:21
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Lazio - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Lazio ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Frosinone maçı 29 Aralık Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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