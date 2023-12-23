Haberler İtalya Serie A Inter 2-0 Lecce (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu asist yaptı Inter kazandı

Inter 2-0 Lecce (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu asist yaptı Inter kazandı

Serie A'nın 17. haftasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sahasında Lecce'yi 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 22:06
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Inter 2-0 Lecce (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu asist yaptı Inter kazandı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter evinde Lecce'yi konuk etti.

Ev sahibi takım rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Yann Bisseck ve 78. dakikada Nicolo Barella kaydetti.

Öte yandan konuk takımda Lameck Banda, 83. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'DAN ASİST

Inter forması giyen ve mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golünün asistini yaptı. Yıldız futbolcu, 75. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Inter bu sonuçla puanını 44'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Lecce ise 20 puanla 12. sırada kaldı.

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