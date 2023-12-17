Haberler İtalya Serie A Atalanta - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Atalanta ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Atalanta - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 12:20 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 12:20
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Atalanta - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Atalanta ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Salernitana maçı 18 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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