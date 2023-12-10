Haberler İtalya Serie A Frosinone - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Frosinone - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Frosinone ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Frosinone - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 12:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Frosinone - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Frosinone - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Frosinone ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Frosinone - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FROSİNONE - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Frosinone - Torino maçı 10 Aralık Pazar günü saat 14:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kardeşlerim'de Akif, Süreyya’nın kapısına dayandı!
Dünya Başkan Erdoğan'ın ABD'ye restini konuşuyor! Guterres'ten veto kararına tepki: "BMGK'nın otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı"
Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor!
G.Saray'a çilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roma - Fiorentina maçı ne zaman?
Salernitana - Bologna maçı ne zaman?
MEMUR MAAŞ HESAPLAMA 2024 | Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?
Asgari ücret TOPLANTISI ne zaman 2024? YENİ ASGARİ ÜCRET ne zaman belli olur?
💥SÜPER LOTO SONUÇLARI | 10 Aralık Pazar 2023 Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monza - Genoa maçı ne zaman? Monza - Genoa maçı ne zaman? 12:17
Kopenhag - G.Saray maçının hakemi açıklandı! Kopenhag - G.Saray maçının hakemi açıklandı! 12:12
Sivasspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Sivasspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak 12:09
Frosinone - Torino maçı ne zaman? Frosinone - Torino maçı ne zaman? 12:05
F.Bahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde... F.Bahçe ilk transferini bitiriyor! Kısa süre içinde... 11:59
Icardi Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..." Icardi Buruk'la özel görüştü! "Son iki maç..." 11:54
Daha Eski
Yeni kaleci R. Madrid'den! Muslera'nın yerine... Yeni kaleci R. Madrid'den! Muslera'nın yerine... 11:40
Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? 11:36
Nelsson "dalya"ya hazırlanıyor Nelsson "dalya"ya hazırlanıyor 11:33
Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor! 11:26
Icardi'ye şaşırtan talip! R. Madrid ve Juventus derken... Icardi'ye şaşırtan talip! R. Madrid ve Juventus derken... 11:07
Altay - Boluspor maçı ne zaman? Altay - Boluspor maçı ne zaman? 11:05