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Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 16:20 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 16:30
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Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Fiorentina ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FIORENTINA - SALERNITANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Salernitana maçı 3 Aralık Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı S Sport Plus ve S Sport 2 olacak.

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