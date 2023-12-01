Haberler İtalya Serie A Lazio - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Lazio ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lazio - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 15:20 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 15:20
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Lazio - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Lazio ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Cagliari maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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