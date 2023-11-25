Juventus - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Juventus ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Inter maçı 26 Kasım Pazar günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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