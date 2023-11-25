Haberler İtalya Serie A Frosinone - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Frosinone - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Frosinone ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Frosinone - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 18:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Frosinone - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Frosinone - Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Frosinone ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Frosinone - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FROSINONE - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Frosinone - Genoa maçı 26 Kasım Pazar günü saat 17:00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi'nin menajeri görüştükleri takımı açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun fiyatı belirlendi
Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli açıklamalar
Ankaragücü Antep'ten 3 puanla döndü!
Konyaspor galibiyeti hatırladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Juventus - Inter maçı ne zaman?
Roma - Udinese maçı ne zaman?
KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (25 Kasım 2023)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (25 Kasım 2023)
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN 2023? | Kış lastiği hangi ayda takılır? Erken takılır mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Abdülkerim dünkü idmanda... Buruk: Abdülkerim dünkü idmanda... 18:35
Ankaragücü Antep'ten 3 puanla döndü! Ankaragücü Antep'ten 3 puanla döndü! 18:03
G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu 18:03
Dev maçta kazanan çıkmadı! Dev maçta kazanan çıkmadı! 17:26
Derek Willis'ten A. Efes'e kötü haber! Derek Willis'ten A. Efes'e kötü haber! 17:02
G.Saray - Alanyaspor maçı ne zaman? G.Saray - Alanyaspor maçı ne zaman? 16:50
Daha Eski
Rennes - Reims maçı ne zaman? Rennes - Reims maçı ne zaman? 16:38
Montpellier - Brest maçı ne zaman? Montpellier - Brest maçı ne zaman? 16:33
Tianjin'e Melissa Vargas şoku! Tianjin'e Melissa Vargas şoku! 16:32
Lorient - Metz maçı ne zaman? Lorient - Metz maçı ne zaman? 16:27
Haaland'dan tarihi rekor! Haaland'dan tarihi rekor! 16:26
Lorient - Metz maçı ne zaman? Lorient - Metz maçı ne zaman? 16:23