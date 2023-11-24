Haberler İtalya Serie A Atalanta - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Atalanta ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 15:01 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 15:01
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Atalanta - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Atalanta ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Napoli maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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