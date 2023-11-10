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Lecce - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Lecce ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 18:00 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 18:10
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Lecce - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Lecce ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Milan maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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