Hellas Verona - Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Hellas Verona ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Monza maçı 5 Kasım Pazar günü saat 14:30'da başlayacak. Müccadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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