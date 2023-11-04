Haberler İtalya Serie A Fiorentina - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Fiorentina ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 17:40
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Fiorentina - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Fiorentina ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİORENTİNA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Juventus maçı 5 Kasım Pazar günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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