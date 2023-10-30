Lazio - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Fiorentina maçı 30 Ekim Pazartesi günü saat 22:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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