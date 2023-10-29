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INTER ROMA MAÇI CANLI İZLE | Inter - Roma maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 17:01 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 17:20
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INTER ROMA MAÇI CANLI İZLE | Inter - Roma maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Roma maçı 29 Ekim Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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