Haberler İtalya Serie A Monza - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Monza - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 17:01 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 17:21
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Monza - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Udinese maçı 29 Ekim Pazar günü saat 17:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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