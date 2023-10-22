Roma 1-0 Monza (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Monza karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 90. dakikada Stephan El Shaarawy kaydetti. Konuk takımda 41. dakikada Danilo D'Ambrosio çift sarıdan kırmızı kart görürken; 90+11'de ise ev sahibi ekibin teknik direktörü Jose Mourinho direkt kırmızı kart gördü.
Üst üste 3. maçını da kazanan Roma 14 puana yükseldi. 5 maç sonra kaybeden Monza ise 12 puanda kaldı.
Ligin 10. haftasında Roma deplasmanda Inter'le karşı karşıya gelecek. Monza ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.