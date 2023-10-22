Haberler İtalya Serie A Roma 1-0 Monza (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Roma 1-0 Monza (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma sahasında Monza'yı Stephan El Shaarawy'nin 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 15:47 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 16:05
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Roma 1-0 Monza (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Monza karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 90. dakikada Stephan El Shaarawy kaydetti. Konuk takımda 41. dakikada Danilo D'Ambrosio çift sarıdan kırmızı kart görürken; 90+11'de ise ev sahibi ekibin teknik direktörü Jose Mourinho direkt kırmızı kart gördü.

Üst üste 3. maçını da kazanan Roma 14 puana yükseldi. 5 maç sonra kaybeden Monza ise 12 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Roma deplasmanda Inter'le karşı karşıya gelecek. Monza ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

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