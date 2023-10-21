Haberler İtalya Serie A Torino - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Torino ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Torino - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 12:40
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Torino - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Torino ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORİNO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Inter maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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