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Romelu Lukaku eleştirilere böyle yanıt verdi

Son dakika futbol haberleri... Roma'nın Belçika'lı yıldız santrforu Romelu Lukaku kendisine gelen eleştirilere sert bir dille yanıt verdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 16:38 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 16:41
Romelu Lukaku eleştirilere böyle yanıt verdi

Sezon başında transfer olduğu Roma'da sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Romelu Lukaku, kendisine gelen eleştiriler karşısında suskunluğunu bozdu.

Performansından ve son maçta alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Lukaku, "Roma Romalılarındır, Lukaku'nun değil. Biz bir takımız, daha da gelişmeliyiz çünkü zor durumdayız. Taraftarlar ve şehir için büyümeliyiz. Zaferden dolayı mutluyum. Yaz boyunca çok çalıştım. Birçok kişi benim hakkımda konuştu. Onlara karşı konuşmuyorum ama sahada hepsine neler yapabileceğimi gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Lukaku ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol atarak bu alanda, 6 maçta 8 gol atan Gabriel Batistuta'dan sonra Roma'da sezona en iyi başlangıç yapan ikici oyuncu konumunda yer alıyor.

Belçikalı golcü ligdeki 5 golünün yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de çıktığı 2 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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