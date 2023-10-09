Romelu Lukaku eleştirilere böyle yanıt verdi

Sezon başında transfer olduğu Roma'da sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Romelu Lukaku, kendisine gelen eleştiriler karşısında suskunluğunu bozdu.

Performansından ve son maçta alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Lukaku, "Roma Romalılarındır, Lukaku'nun değil. Biz bir takımız, daha da gelişmeliyiz çünkü zor durumdayız. Taraftarlar ve şehir için büyümeliyiz. Zaferden dolayı mutluyum. Yaz boyunca çok çalıştım. Birçok kişi benim hakkımda konuştu. Onlara karşı konuşmuyorum ama sahada hepsine neler yapabileceğimi gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Lukaku ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol atarak bu alanda, 6 maçta 8 gol atan Gabriel Batistuta'dan sonra Roma'da sezona en iyi başlangıç yapan ikici oyuncu konumunda yer alıyor.

Belçikalı golcü ligdeki 5 golünün yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de çıktığı 2 karşılaşmada 2 gol kaydetti.