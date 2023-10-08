Haberler İtalya Serie A Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 16:54
Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Fiorentina maçı 8 Ekim Pazar günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Yasemin Şefkatli'den ikizlerinin babası İdo Tatlıses'e övgü dolu sözler! "Nefis bir babanız olacak"
Cumhuriyet tarihinde ilk! Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor
Beşiktaş taraftarından tepki! Sadece Aboubakar...
Cimbom'a Sırp yıldız! Yeniden gündeme geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Monza 3 puanı 3 golle aldı!
Cagliari - Roma maçı ne zaman?
GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ - Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Las Palmas Villarreal'i devirdi! Las Palmas Villarreal'i devirdi! 17:14
Kasımpaşa - F.Bahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa - F.Bahçe maçı ne zaman? 17:06
Cagliari - Roma maçı ne zaman? Cagliari - Roma maçı ne zaman? 16:52
Napoli - Fiorentina maçı ne zaman? Napoli - Fiorentina maçı ne zaman? 16:54
Monza 3 puanı 3 golle aldı! Monza 3 puanı 3 golle aldı! 16:55
Erman Toroğlu'dan çarpıcı Beşiktaş yorumu! Erman Toroğlu'dan çarpıcı Beşiktaş yorumu! 17:03
Daha Eski
Marsilya 10 kişi kalan Le Havre'a acımadı! Marsilya 10 kişi kalan Le Havre'a acımadı! 16:07
Lens - Lille maçı ne zaman? Lens - Lille maçı ne zaman? 16:25
Rennes - PSG maçı ne zaman? Rennes - PSG maçı ne zaman? 16:28
Beşiktaş'ta Eric Bailly şoku! Beşiktaş'ta Eric Bailly şoku! 16:30
Remy'den flaş karar! Remy'den flaş karar! 16:35
Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman? 16:36