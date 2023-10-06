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Paul Pogba'ya kötü haber! İkinci testi de pozitif

Son dakika spor haberleri... Juventus forması giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın ikinci kez yapılan testosteron testi de pozitif çıktı. Oyuncunun sözleşmesinin feshedilebileceği ifade ediliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 15:37
Paul Pogba'ya kötü haber! İkinci testi de pozitif

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın geçtiğimiz günlerde girdiği testosteron testi pozitif çıkmıştı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre oyuncunun itirazı üzerine alınan B numune testi de yine pozitif çıktı.

Fransız yıldızın ağır bir ceza alması bekleniyor. Pogba'nın, bu karara itiraz edebileceği ifade edilirken Juventus'un ise oyuncunun sözleşmesini feshedilebileceği konuşuluyor.

Juventus'la olan sözleşmesi 2026'da sona erecek Pogba, İtalyan devinden yıllık 10 milyon euro kazanıyordu.

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