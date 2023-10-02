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Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sassuolo ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 14:00
Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sassuolo ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Monza maçı 2 Ekim Pazartesi günü saat 19:30'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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