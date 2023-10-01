Roma - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - FROSİNONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Frosinone maçı 1 Ekim Pazar günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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