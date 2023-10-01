Haberler İtalya Serie A Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 15:40
Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Juventus maçı 1 Ekim Pazar günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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