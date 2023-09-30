Haberler İtalya Serie A Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lecce ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 17:11 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 17:21
Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lecce ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Napolimaçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Galatasaray Ankaragücü maçı hangi kanalda? Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, maçın canlı yayın saati ve kanalı...
Kemal Kılıçdaroğlu yine HDPKK'ya selam çaktı: Kayyum felakettir
Bjelica: Hatalarımızdan ders aldık!
Kuntz'dan flaş açıklamalar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Salernitana - Inter maçı ne zaman?
Milan - Lazio maçı ne zaman?
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? | 2023/2. Dönem Bekçilik sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 | AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? - Ders seçme ne zaman?
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (30 Eylül 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuntz'dan flaş açıklamalar! Kuntz'dan flaş açıklamalar! 17:08
Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 17:07
G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? 16:55
Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta? 16:46
Aston Villa evinde gol olup yağdı! Aston Villa evinde gol olup yağdı! 16:36
Salernitana - Inter maçı ne zaman? Salernitana - Inter maçı ne zaman? 16:35
Daha Eski
Milan - Lazio maçı ne zaman? Milan - Lazio maçı ne zaman? 16:31
Onuachu tarihe geçti! İlk 3 maçta... Onuachu tarihe geçti! İlk 3 maçta... 16:24
RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman? RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman? 16:10
Heidenheim - Union Berlin maçı ne zaman? Heidenheim - Union Berlin maçı ne zaman? 16:06
Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 16:02
Köln - Stuttgart maçı ne zaman? Köln - Stuttgart maçı ne zaman? 15:58