Haberler İtalya Serie A Monza - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 20:33 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 20:40
Monza - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Bologna maçı 28 Eylül Çarşamba günü saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Adana Demirspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE linki | beIN Sports 1 canlı maç izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle
Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti! Mısır'la 13 yıl sonra bir ilk
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim...
G.Saray'da bir dönem kapanıyor! Erden Timur sinyali vermişti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Genoa - Roma maçı saat kaçta?
Frosinone - Fiorentina maçı saat kaçta?
GOOGLE PODCASTS KAPANIYOR!
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ MÜJDESİ
ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monza - Bologna maçı saat kaçta? Monza - Bologna maçı saat kaçta? 20:33
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim... Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim... 20:31
Frosinone - Fiorentina maçı saat kaçta? Frosinone - Fiorentina maçı saat kaçta? 20:26
Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! 20:10
Osasuna - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Osasuna - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 20:03
Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı saat kaçta? Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı saat kaçta? 20:00
Daha Eski
Granada - Real Betis maçı saat kaçta? Granada - Real Betis maçı saat kaçta? 19:56
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku! Sergio Ramos'a hırsızlık şoku! 19:44
TFF'den Olimpiyat Stadyumu açıklaması! TFF'den Olimpiyat Stadyumu açıklaması! 19:37
ZTK'da toplu sonuçlar! İşte tur atlayan takımlar ZTK'da toplu sonuçlar! İşte tur atlayan takımlar 18:37
Güneş'ten sakatlık açıklaması! "Her ikisi de..." Güneş'ten sakatlık açıklaması! "Her ikisi de..." 18:31
A. Demirspor - Beşiktaş | CANLI A. Demirspor - Beşiktaş | CANLI 17:54