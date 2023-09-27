Haberler İtalya Serie A Lazio - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 12:40 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 12:50
Lazio - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Torino maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

LAZIO - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Torino

V Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Zapata, Radonjic

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Dünya basını Kerem-Icardi ikilisini konuştu! Messi-Suarez örneğini gösterdiler...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması: "Vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı"
G.Saraylı yıldızdan taraftarı çıldırtan istatistik!
G.Saray'da bir dönem kapanıyor! Erden Timur sinyali vermişti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Napoli - Udinese maçı saat kaçta?
Inter - Sassuolo maçı saat kaçta?
GOOGLE'DAN 25. YIL KUTLAMASI | Google ne zaman, nasıl kuruldu? Kurucusu kim?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SON BÖLÜM İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karşıyaka - Bergama Sportif maçı canlı izle Karşıyaka - Bergama Sportif maçı canlı izle 12:25
12 Bingölspor - Elazığ Karakoçan canlı izle 12 Bingölspor - Elazığ Karakoçan canlı izle 12:18
Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jesus... Tadic ile ilgili şaşırtan gerçek! Jesus... 12:03
Kartal'ın gözü o ismin rekorunda! Kartal'ın gözü o ismin rekorunda! 11:42
Napoli - Udinese maçı saat kaçta? Napoli - Udinese maçı saat kaçta? 11:38
Lazio - Torino maçı saat kaçta? Lazio - Torino maçı saat kaçta? 11:35
Daha Eski
Inter - Sassuolo maçı saat kaçta? Inter - Sassuolo maçı saat kaçta? 11:26
Kuntz'la ilgili flaş iddia! Yeni takımı... Kuntz'la ilgili flaş iddia! Yeni takımı... 11:24
Hellas Verona - Atalanta maçı saat kaçta? Hellas Verona - Atalanta maçı saat kaçta? 11:22
Empoli - Salernitana maçı saat kaçta? Empoli - Salernitana maçı saat kaçta? 11:16
Cagliari - Milan maçı saat kaçta? Cagliari - Milan maçı saat kaçta? 11:12
Valencia - Real Sociedad maçı saat kaçta? Valencia - Real Sociedad maçı saat kaçta? 11:04