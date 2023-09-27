Genoa - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genoa - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa - Roma maçı 28 Eylül Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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