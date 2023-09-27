Empoli - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMPOLI - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli - Salernitana maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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EMPOLI - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Empoli

Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Marin, Ranocchia, Maleh, Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi

Salernitana

Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Jovane Cabral, Candreva