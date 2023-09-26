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JUVENTUS LECCE MAÇI CANLI | Juventus Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'nın 6. haftasında Juventus sahasında Lecce'yi ağırlayacak. Peki, Juventus - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Juventus - Lecce maçıyla ilgili tüm bilgiler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 10:20 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 10:20
JUVENTUS LECCE MAÇI CANLI | Juventus Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da 6. hafta heyecanı başlıyor... Juventus sahasında Lecce ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus ile Lecce arasında oynanacak maç, 26 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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