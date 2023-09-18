Haberler İtalya Serie A Salernitana - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Salernitana - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligde 4. hafta karşılaşmasında Salernitana ile Torino karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Salernitana - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 10:18 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 10:33
Salernitana - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Salernitana - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligde 4. hafta karşılaşmasında Salernitana ile Torino karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Salernitana - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SALERNITANA - TORINO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salernitana - Torino maçı TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2'de canlı yayınlanıcak.

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