Haberler İtalya Serie A Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Hellas Verona ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 10:59
Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Hellas Verona ile Bologna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Bologna maçı 18 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

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