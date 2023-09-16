Genoa - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor.Genoa ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genoa - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa - Napoli maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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