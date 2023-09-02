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Napoli - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 3. hafta maçları oynanıyor. Napoli sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Napoli - Lazio'yu maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 13:30
Napoli - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Lazio karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak.

NAPOLI - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli Lazio maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

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