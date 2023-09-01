Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Milan maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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ROMA - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Diego Llorente; Karsdorp, Pellegrini, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy

Milan

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao