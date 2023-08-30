Juventus Kenan Yıldız ile sözleşme yeniledi!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Kenan Yıldız ile sözleşme yenilendi. Kulüpten yapılan açıklamada golcü futbolcunun kontratının 2027 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

Juventus ile yeni sözleşmeye imza atan Kenan çok mutlu olduğunu ve Juventus için çok çalışacağını söyledi. "Bu kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Şu anda söyleyecek söz bulamıyorum, neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi! Hedeflerim her gün gelişmek, sahada mümkün olduğunca çok şey öğrenmek için çalışmak. Büyüme yoluma burada Juventus'la devam etmek. Bu yenilenmenin bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum ama çok çalıştım ve umarım böyle devam edebilirim."