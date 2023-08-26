Monza - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Empoli maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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