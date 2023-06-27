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Lukaku’da son tur

Inter, Belçikalı golcü için Chelsea’ye 30 milyon euro’luk zorunlu satın alma opsiyonlu yeni bir kiralama teklifi yaptı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Lukaku’da son tur

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye mağlup olan İnter, yeni sezon kadrosu için kolları sıvadı. Romelu Lukaku'yu takımda tutmak isteyen İtalyanlar, Chelsea'ye son teklifini iletti. İnter, Belçikalı forveti 1 yıl daha kiralamak istiyor. 30 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu içeren teklif İngiliz ekibine sunuldu. Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle saç baş yolduran 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun bir bölümünü sakat geçirdiği İnter'de kalmaya sıcak bakıyor. Sezonun sonlarında açılan Lukaku, 37 maç formasını giydiği İnter'de 14 gol ve 7 asiste imza attı. Daha önce de İtalyan ekibinde oynayan tecrübeli forvet, toplam 132 maçta 78 gol ve 23 asistlik performans ortaya koydu.

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