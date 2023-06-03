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Empoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 14:47
Empoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMPOLI - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli - Lazio maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de S Sport 2 ve Plus'ta canlı yayınlanacak.

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