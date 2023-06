Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'nin yolunu tutan Kim Min Jae, yeni takımında şampiyonluk yaşadı.26 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu sergilediği başarılı performansla, Serie A'da sezonun en iyi defansı seçildi.

