Salernitana - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Salernitana ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Udinese maçı 27 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.