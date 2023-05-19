Haberler İtalya Serie A Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Sassuolo ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:00
Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 35. haftada Sassuolo ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Monza maçı 19 Mayıs Cuma günü saat 21:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Fatih Terim ve Wesley Sneijder için bomba iddia! Aynı takımda buluşuyorlar...
Sinem Kobal'ın kızı Leyla'yla anne-kız kombini sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 1 yaşında
G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman
F.Bahçe'den yılın transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor!
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı!
THE OUTLAST TRIALS ERKEN ERİŞİME AÇILDI!
LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taner Taşkın'dan Play-Off sözleri! Taner Taşkın'dan Play-Off sözleri! 19:49
G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman 19:12
Jesus kalma şartını açıkladı! Transfer gerçekleşirse... Jesus kalma şartını açıkladı! Transfer gerçekleşirse... 19:11
Dirar 3. Lig takımına transfer oldu! Dirar 3. Lig takımına transfer oldu! 19:10
Fırtına'nın Karagümrük mesaisi başladı! Fırtına'nın Karagümrük mesaisi başladı! 18:20
C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." 18:05
Daha Eski
C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." 18:04
Kayserispor Talha Sarıarslan ile sözleşme uzattı! Kayserispor Talha Sarıarslan ile sözleşme uzattı! 17:40
Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor! Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor! 17:14
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu 17:07
Alt liglerde heyecan artıyor! İşte son durum Alt liglerde heyecan artıyor! İşte son durum 17:06
PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! 16:58