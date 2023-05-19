Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 35. haftada Sassuolo ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Monza maçı 19 Mayıs Cuma günü saat 21:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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