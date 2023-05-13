Spezia - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Spezia - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 35. haftada Spezia ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Milan maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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