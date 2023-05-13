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Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:00
Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 35. haftada Inter ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Sassuolo maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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