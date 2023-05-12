Lazio - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 35. haftada Lazio ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Lecce maçı 12 Mayıs Cuma günü saat 21:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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