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Udinese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Udinese ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:20
Udinese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Udinese - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 34. haftada Udinese ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Sampdoria maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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