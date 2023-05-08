Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Sassuolo - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 34. haftada Sassuolo ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Bologna maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...