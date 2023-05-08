Haberler İtalya Serie A Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Sassuolo ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:50
Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 34. haftada Sassuolo ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Bologna maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan olaylı Giresunspor-Fenerbahçe maçı sonrası bomba sözler! Lale Orta hakkında çok konuşulacak iddia...
Ahmet Çakar'dan Bahattin Şimşek'e çok sert sözler! "Fenerbahçe'ye..."
Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Udinese - Sampdoria maçı saat kaçta?
Empoli - Salernitana maçı saat kaçta?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2023 kamu işçileri zammı belli oluyor
DGS başvuru tarihleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde 12:45
Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 12:39
Martin Odegaard Arsenal’ı sırtlıyor Martin Odegaard Arsenal’ı sırtlıyor 12:29
G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? 12:27
Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta? 12:20
F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi 12:19
Daha Eski
Trabzonspor - A.Gücü maçının VAR'ı açıklandı Trabzonspor - A.Gücü maçının VAR'ı açıklandı 12:08
G.Saray-Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu G.Saray-Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu 12:08
Fırtına'ya Kaan Ayhan teklifi! Fırtına'ya Kaan Ayhan teklifi! 12:01
F.Bahçe Beko Olympiakos'a konuk oluyor F.Bahçe Beko Olympiakos'a konuk oluyor 11:45
Hayalini açıkladı! "Bu kariyere böyle bir veda yakışır" Hayalini açıkladı! "Bu kariyere böyle bir veda yakışır" 11:41
Dev maçta ortalık karıştı! Tam 7 kırmızı kart Dev maçta ortalık karıştı! Tam 7 kırmızı kart 11:29