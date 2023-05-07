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Lecce - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Lecce ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 10:03
Lecce - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lecce - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 34. haftada Lecce ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Hellas Verona maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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