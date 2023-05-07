Lecce - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lecce - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 34. haftada Lecce ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Hellas Verona maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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