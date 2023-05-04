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Bursaspor’un eski yıldızı Serie A yolunda

Yunanistan’ın Olympiakos takımında forma giyen eski Bursasporlu Cedric Bakambu, sergilediği başarılı performansla İtalyan kulüplerinin gözdesi haline geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 15:28
Bursaspor’un eski yıldızı Serie A yolunda

2014-15 sezonunda Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu, İtalya Serie A kulüplerinin ilgisini çekiyor.

Sezon başında Marsilya'dan Olimpiakos'a transfer olan Demokratik Kongolu futbolcu, Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonda 13, play-off'ta 5 olmak üzere toplam 18 gol kaydetti.

İtalyan yayın organı Tuttomercatoweb'in haberine göre 32 yaşındaki futbolcu Fiorentina ve Atalanta tarafından isteniyor. Haberde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun bir fırsat transferi olabileceği belirtildi.

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