Hellas Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 33. haftada Hellas Verona ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Inter maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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